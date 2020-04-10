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Kayserispor'dan corona virüsü açıklaması!
28 dakika önce
Kayserispor Kulübü 27 Mart tarihinde bir idari personelinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
Kayserispor Kulübü 27 Mart tarihinde bir idari personelinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.Kulüp, idari personele 8 Nisan tarihinde yapılan testin negatif sonuçlandığını duyurdu
İşte Kayserispor'un açıklakovid,ması;
"24 Mart tarihinde covid19 test sonucu pozitif çıkan idari personelimizin 8 Nisan tarihinde tekrarlanan test sonucu negatif çıkmıştır.
Değerli çalışma arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve tüm hastalarımıza şifa diliyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:42
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