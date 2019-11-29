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Kayserispor'dan flaş Emre Demir kararı!

6 saat önce

Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şubesi'ndeki spor yazarları ile bir araya geldi.

Kayserispor'dan flaş Emre Demir kararı!, System.String[]

Kayseri spor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şubesi'ndeki spor yazarları ile bir araya geldi.


Bülent Uygun, Emre Demir'in Kayserispor'un Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmaya kaptan olarak çıkacağını açıkladı. Tecrübeli teknik adam konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;


"Emre Demir çok yetenekli ve her geçen gün üstüne koyarak ilerliyor. Biz de elimizden geldiğince destek oluyoruz. Kısa sürede yıldız oyuncular arasında Emre'nin de adı olacak. Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu olan Emre Demir, Beşiktaş maçında da büyük olasılıkla sahaya takım kaptanı olarak çıkacak."


Kayserispor'un Gençlerbirliği ile oynadığı maçta golle buluşan 15 yaşındaki Emre, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü olmuştu.



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Türkiye Spor Yazarları Derneği, Bülent Uygun, Kayserispor, Emre Demir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:21 
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