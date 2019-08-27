Son Dakika Haberleri: Kayserispor'dan forvet isteyen taraftarına: artık rahat uyuyabilirsin
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Kayserispor'dan forvet isteyen taraftarına: artık rahat uyuyabilirsin

29 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, resmi sosyal medya hesabından forvet isteyen taraftarına Togolü golcü Emmanuel Adebayor ile 1 yıllık sözleşmeyi hatırlatarak, "Artık rahat uyuyabilirsin.

Kayserispor'dan forvet isteyen taraftarına: artık rahat uyuyabilirsin, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor, resmi sosyal medya hesabından forvet isteyen taraftarına Togolü golcü Emmanuel Adebayor ile 1 yıllık sözleşmeyi hatırlatarak, "Artık rahat uyuyabilirsin. O burada!" paylaşımı ile cevap verdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde öğrenci olan Kayserispor taraftarı Emre Sallanbaş (20), Twitter hesabından "3 gündür uyumuyorum forvet lütfen artık forvet açıklayın forvet sabırsızlıkla forvet bekliyoruz" şeklinde paylaşımda bulundu. Togolü golcü Emmanuel Adebayor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Kayserispor'un resmi hesabından ise Emre Sallanbaş'a cevap verildi.

Sarı kırmızılı takımın hesabından yapılan paylaşımda, "Artık rahat uyuyabilirsin Emre. O burada!" denildi.

- Kayseri

Emmanuel Adebayor, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:43 Kaynak: DHA
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