Kayserispor'dan galibiyet isteyen taraftarına: En güzel hediyedir galibiyet - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'dan galibiyet isteyen taraftarına: En güzel hediyedir galibiyet - Son Dakika Spor

Kayserispor'dan galibiyet isteyen taraftarına: En güzel hediyedir galibiyet

13 dakika önce

HES Kablo Kayserispor, resmi sosyal medya hesabından doğum gününde galibiyet isteyen taraftarına, "En güzel hediyedir galibiyet. Nice mutlu, sarı-kırmızı seneler dileriz" cevabını verdi.

Kayserispor'dan galibiyet isteyen taraftarına: En güzel hediyedir galibiyet, System.String[]

HES Kablo Kayserispor, resmi sosyal medya hesabından doğum gününde galibiyet isteyen taraftarına, "En güzel hediyedir galibiyet. Nice mutlu, sarı-kırmızı seneler dileriz" cevabını verdi.

Erciyes Üniversitesi'nde öğrenci olan Şükran Karaca isimli Kayserispor taraftarı (23), Twitter hesabından Yukatel Denizlispor maçı öncesi,  "Bugün doğum günüm ve tek istediğim 3 puan lütfen en güzel hediyeyi siz verin gelsin o galibiyet" şeklinde paylaşımda bulundu. Yukatel Denizlispor karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Kayserispor'da kadın taraftarına cevap verdi. Sarı kırmızılı takımın hesabından yapılan paylaşımda, "En güzel hediyedir galibiyet. Nice mutlu, sarı-kırmızı seneler dileriz" denildi.


Kayserispor, HES, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:47 Kaynak: DHA
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