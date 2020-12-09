Kayserispor'dan 'ırkçılığa' tepki. - Son Dakika

Kayserispor'dan 'ırkçılığa' tepki.

09.12.2020 15:07

- Kayserispor'dan 'ırkçılığa' tepki Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba: "Tarih boyunca ırkçılığın ne olduğunu bilmeyen, devamlı onunla mücadele eden, felsefesini de adalet ve merhamet üzerine kurmuş bir ırkın evladı olduğum için inanılmaz mutluyum" Kayserispor'lu futbolcu Joseph...

- Kayserispor'dan 'ırkçılığa' tepki

Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba:

"Tarih boyunca ırkçılığın ne olduğunu bilmeyen, devamlı onunla mücadele eden, felsefesini de adalet ve merhamet üzerine kurmuş bir ırkın evladı olduğum için inanılmaz mutluyum"

Kayserispor'lu futbolcu Joseph Attamah:

"Umarım böyle insanlar devam etmeyecek ve böyle insanları aramızda görmeyeceğiz"

KAYSERİ - Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba ve Kayserispor'lu futbolcu Joseph Attamah, Paris Saint Germain-Başakşehir maçında 4. Hakem Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya yaptığı ırkçılığa tepki gösterdi. Samet Aybaba, "Tarih boyunca ırkçılığın ne olduğunu bilmeyen, devamlı onunla mücadele eden, felsefesini de adalet ve merhamet üzerine kurmuş bir ırkın evladı olduğum için inanılmaz mutluyum" dedi.

Kayserispor, ligin 12. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Samet Aybaba ve futbolcu Joseph Attamah antrenmanda açıklamalarda bulundu. Aybaba, dün akşam 4. hakemin ırkçı ifadeleri nedeniyle yarıda kalan Paris Saint-Germain - Başakşehir maçında yaşananlara tepki göstererek, "Tarih boyunca ırkçılığın ne olduğunu bilmeyen, devamlı onunla mücadele eden, felsefesini de adalet ve merhamet üzerine kurmuş bir ırkın evladı olduğum için inanılmaz mutluyum. Bunlardan çok uzağız. İnşallah bir daha tekrarlanmaz" diye konuştu.

"Göztepe maçı bizi motive etti"

"Kazanmaya başlayarak oyuncularımızın saha içerisinde bize verdiği coşkuyu daha da yukarı çıkarmaya çalışıyoruz" diyen Aybaba, "İyi bir Göztepe maçı oldu. Her şeyi doğru yaptık. Kısa bir süre içerisinde yapılması gereken her şeyi doğru yaptık. İleride daha da çok gelişecektir. Çok pozisyona girdik, iyi savunduk. Neredeyse pozisyon vermedik ama futbolun içerisinde bir şans faktörü de vardır. Şans bizim yanımızda olmadı. Hakem arkadaşlarla ilgili ufak tefek sorunlar da oldu. Daha da dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü bunlar zor işler. Bir şeyi iyi yapmaya çalışıyorsunuz. Böyle maçları kazanamayınca da sizin içinizde farklı duygu oluşmaya başlıyor. Şimdi de Trabzonspor maçı var. Göztepe maçı bizi motive etti. Trabzonspor kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Bizim felsefemiz belli. Biz çıkacağız ve sahanın her yerinde mücadele edeceğiz. Kazanmaya başlamak istiyoruz. Çok ciddi iki deplasmana çıktık. Ligin en iyi oynayan takımlarından iki tanesinden puan aldık. İçerideki maçı keşke kazansaydık, iyi oynamıştık. Kazanmaya başlayarak oyuncularımızın saha içerisinde bize verdiği coşkuyu daha da yukarı çıkarmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Futbolun içerisindeki herkese saygılıyız"

Hakemlere seslenen Aybaba, "En son içerideki maçtan sonra odasından müzik sesi geliyordu. Oyun havası gibiydi. Ben de kapıyı açıp 'Sizden daha keyifli topluluk olamaz. Çünkü hep galip sizsiniz' dedim. Hakemlerimiz hep galip. Onlara saygımız sonsuz. Futbolun içerisindeki herkese saygılıyız. Biz sadece işleri ile ilgili biraz daha ciddi, biraz daha tarafsız ve doğru baksınlar istiyoruz. Başka bir derdimiz yok" açıklamasını yaptı.

Joseph Attamah: "Umarım böyle insanlar devam etmeyecek ve böyle insanları aramızda görmeyeceğiz"

Joseph Attamah ise Trabzonspor'a karşı zor bir mücadele olacağını vurgulayarak, "Trabzonspor gibi gerçekten iyi oynayan bir takıma karşı çok zor bir mücadele olacak ama biz de iyi oynuyoruz. Özellikle son 3 hafta hocamız geldiğinden beri yükselen bir form grafiğimiz var. Maalesef bir galibiyet alamadık. Artık galibiyetin ve kazanmanın zamanı geldi. Umuyor ve inanıyorum ki; hafta sonu Trabzonspor ile oynayacağımız maçta 3 puan alacağız. Hayatımı bu işten kazanıyorum. Bu meslekten keyif alıyorum. Kulübüme yararlı olmak istiyorum. Hem takım olarak hem de bireysel anlamda iyi performans vermek istiyorum. Son haftalarda da özellikle idmanlarda çok iyi çalışarak performansımı geliştiriyorum. Zaten benim asıl performansım bu. O yüzden daha iyiye gidecek" dedi.

Paris Saint-Germain - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık olayına tepki gösteren Attamah, "FIFA ve UEFA ırkçılık konusunda çok tutarlı ve kararlı bir şekilde mücadele ediyor. Böyle bir şeyin olması gerçekten kabul edilemez. Çirkin bir olay. Meslektaşlarımı devam etmeme kararlarında destekliyorum. Gerçekten doğru bir hareket yaptılar. Bu kabul edilemez bir davranıştı. Umarım böyle insanlar devam etmeyecek ve böyle insanları aramızda görmeyeceğiz. Sonuna kadar onların yanında olduğumu söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenmanda futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, teknik ve fiziki çalışma ile sürdü.

Kayserispor'dan 'ırkçılığa' tepki.
Kayserispor'dan 'ırkçılığa' tepki.
Kayserispor'dan 'ırkçılığa' tepki.
Kayserispor'dan 'ırkçılığa' tepki.
Kayserispor'dan 'ırkçılığa' tepki.
Kayserispor'dan 'ırkçılığa' tepki.
Kayserispor'dan 'ırkçılığa' tepki.
Kayserispor'dan 'ırkçılığa' tepki.
Kayserispor'dan 'ırkçılığa' tepki.
Kayserispor'dan 'ırkçılığa' tepki.
Kayserispor'dan 'ırkçılığa' tepki.

Paris Saint Germain, Joseph Attamah, Samet Aybaba, Kayserispor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor'dan 'ırkçılığa' tepki. - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan, 50 milyon doz sipariş verdiğimiz Çin aşısıyla ilgili dikkat çeken detayı paylaştı: Beğenmezsek beş kuruş bile ödemeyeceğiz Thomas Tuchel'in Gulbrandsen ile ırkçı hakemi savunurcasına konuşması büyük tepki çekti Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Asgari ücretten vergi alınmazsa 2 bin 900 liranın üzerine çıkar Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, avcıların hedefi oldu Irkçı hakem Coltescu'dan maçtan sonra ilk açıklama: Herkes ırkçı olmadığımı bilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti
Irkçı hakemin Pierre Webo'ya gösterdiği kırmızı kart iptal oldu Irkçı hakemin Pierre Webo'ya gösterdiği kırmızı kart iptal oldu         
15:03
Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak         
14:46
Organ yetmezliğiyle boğuşan Hakan Taşıyan ameliyata girmeden önce sevenlerinden dua istedi Organ yetmezliğiyle boğuşan Hakan Taşıyan ameliyata girmeden önce sevenlerinden dua istedi         
14:37
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki hızlı artışa dikkat çektiği Şanlıurfa'da PTT önünde uzun kuyruklar oluştu Bakan Koca'nın vaka sayısındaki hızlı artışa dikkat çektiği Şanlıurfa'da PTT önünde uzun kuyruklar oluştu         
14:02
Havuzda aşka gelen Şevval Şahin, sevgilisiyle öpüşme görüntülerini paylaştı Havuzda aşka gelen Şevval Şahin, sevgilisiyle öpüşme görüntülerini paylaştı         
13:50
Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı         
13:42
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur         
13:05
Park halindeki cipi, 'arıza yaptı' diyerek çekiciye yükletip çaldı Park halindeki cipi, 'arıza yaptı' diyerek çekiciye yükletip çaldı         
12:24
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Rusya'nın nükleer savaşta devlet başkanını koruyacak 'Kıyamet Günü' uçağı soyuldu! Devlet sırları ifşa olabilir Rusya'nın nükleer savaşta devlet başkanını koruyacak 'Kıyamet Günü' uçağı soyuldu! Devlet sırları ifşa olabilir         
11:58
Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak         
11:31
İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi         
10:59
Ünlü anketçiden bomba iddia! Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi         
10:38
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Almanya'da günlük ölüm sayısı 590 ile en yüksek seviyeye çıktı Almanya'da günlük ölüm sayısı 590 ile en yüksek seviyeye çıktı         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 15:18:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor'dan 'ırkçılığa' tepki. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei