Kayserispor'dan KADES'e destek - Son Dakika
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Kayserispor'dan KADES'e destek

15.06.2022 10:29
Kayserispor'dan KADES'e destek

Yukatel Kayserispor, yeni sezonda kullanacağı sarı formalarda İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) destek verileceğini duyurdu.

Yukatel Kayserispor, yeni sezonda kullanacağı sarı formalarda İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) destek verileceğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçen yıl otizme verdiğimiz desteği bu yıl gönüllü olarak KADES'e veriyoruz. 2022-2023 sezonunda çubuklu ve siyah formamızın yanında gönüllü olarak KADES'e destek verdiğimiz sarı forma, takımımızın alternatif formalarından biri olacak. Kayserispor ailesi olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız." ifadelerine yer verildi.

Yeni sezonda kullanılacak sarı formanın göğüs kısmında KADES'in simgesi, sol kolda da KADES yazısı yer alıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kayserispor, KADES, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayserispor'dan KADES'e destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor'dan KADES'e destek - Son Dakika
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