Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'dan kaleye takviye. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar geçen sezon Hollanda ekiplerinden Vitesse takımında forma giyen 22 yaşındaki kaleci Bilal Bayazit'i kadrosuna kattı.

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