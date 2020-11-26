Kayserispor'dan Maradona paylaşımı - Son Dakika

Kayserispor'dan Maradona paylaşımı

26.11.2020 08:55
Kayserispor'dan Maradona paylaşımı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, hayatını yitiren futbol efsanesi Diego Armando Maradona için paylaşım yaptı.

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, hayatını yitiren futbol efsanesi Diego Armando Maradona için paylaşım yaptı.

Hes Kablo Kayserispor kulübü, sosyal paylaşım sitelerindeki hesabı üzerinden Diego Armando Maradona için paylaşım yaptı. Sarı Kırmızılı kulüp sosyal medya hesaplarından, dün hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın Dünya Kupası'nı kaldırdığı bir fotoğrafı paylaşıldı ve "Seni ve futbola katkılarını asla unutmayacağız" cümlesi kuruldu.

Kalp krizi sonrasında 60 yaşında hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın ismi bir dönem Hes Kablo Kayserispor kulübü ile de anılmıştı.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kayserispor'dan Maradona paylaşımı

Diego Armando Maradona, Kayserispor, Hes Kablo, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor'dan Maradona paylaşımı - Son Dakika Spor


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