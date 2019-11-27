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Kayserispor'dan Mensah açıklaması

6 saat önce

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle: Bazı haber kaynaklarında yer alan Futbolcumuz Bernard Mensah'ın alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmesi yönünde çıkan haberler gerçek dışıdır.

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Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:


Bazı haber kaynaklarında yer alan Futbolcumuz Bernard Mensah'ın alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmesi yönünde çıkan haberler gerçek dışıdır. Taraftarlarımızın bu tür asılsız haberlere itibar etmemesini rica ederiz.


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:18 
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