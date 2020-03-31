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Kayserispor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
6 saat önce
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 196 bin 600 TL ile katıldıklarını açıkladı.
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 196 bin 600 TL ile katıldıklarını açıkladı.
Gözbaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;
"Biz millet olarak ne badireler atlattık; birlik olup bu salgını da en az yara ile atlatacağız.
#BizBizeYeteriz diyor, 1966'da kurulan şanlı #Kayserispor olarak kampanyaya 196 bin 600 TL ile katılıyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:38 Kaynak: DHA
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