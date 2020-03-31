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Kayserispor'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na 196 bin 600 lira destek verdi.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na 196 bin 600 lira destek verdi.
Kulüp başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, millet olarak birçok badire atlattıklarını, birlik olup bu salgını da en az yarayla atlatacaklarını belirtti.
Gözbaşı, mesajında, "Biz bize yeteriz diyor, 1966'da kurulan şanlı Kayserispor olarak kampanyaya 196 bin 600 lira ile katılıyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:12 Kaynak: AA
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