Kayserispor'dan şehitler için başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'dan şehitler için başsağlığı mesajı - Son Dakika Spor

Kayserispor'dan şehitler için başsağlığı mesajı

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kayserispor'dan şehitler için başsağlığı mesajı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesaplarında "Başımız sağ olsun" başlığıyla yer alan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki bombalı araç saldırısı sonucunda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, dün Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 kahraman Mehmetçiğin şehit olduğunu bildirmişti.

Barış Pınarı Harekatı, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:54 Kaynak: AA
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