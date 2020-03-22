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Kayserispor'dan sosyal mesafe paylaşımı
37 dakika önce
Hes Kablo Kayserispor Kulübü, korona virüsten korunmak için sosyal mesafenin korunmasını istedi.
Hes Kablo Kayserispor Kulübü, korona virüsten korunmak için sosyal mesafenin korunmasını istedi.
Sarı-Kırmızılı ekibin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Korona Virüs ile ilgili olarak, "Büyük Kayserispor Taraftarları; hem kendinizi hem çevrenizi korumak için lütfen aranıza Sosyal Mesafe koymayı unutmayın. #EvdeKal" duyurusu yaptı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:45 Kaynak: İHA
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