Kayserispor'dan sosyal mesafe paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayserispor'dan sosyal mesafe paylaşımı - Son Dakika

Kayserispor'dan sosyal mesafe paylaşımı

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, korona virüsten korunmak için sosyal mesafenin korunmasını istedi.

Kayserispor'dan sosyal mesafe paylaşımı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, korona virüsten korunmak için sosyal mesafenin korunmasını istedi.

Sarı-Kırmızılı ekibin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Korona Virüs ile ilgili olarak, "Büyük Kayserispor Taraftarları; hem kendinizi hem çevrenizi korumak için lütfen aranıza Sosyal Mesafe koymayı unutmayın. #EvdeKal" duyurusu yaptı.

(İHA)

Kayserispor, Hes Kablo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:30 Kaynak: İHA

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