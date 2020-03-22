Kayserispor'dan sosyal mesafe paylaşımı - Son Dakika

Kayserispor'dan sosyal mesafe paylaşımı
6 saat önce
Hes Kablo Kayserispor Kulübü, korona virüsten korunmak için sosyal mesafenin korunmasını istedi.
Hes Kablo Kayserispor Kulübü, korona virüsten korunmak için sosyal mesafenin korunmasını istedi.
Sarı-Kırmızılı ekibin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Korona Virüs ile ilgili olarak, "Büyük Kayserispor Taraftarları; hem kendinizi hem çevrenizi korumak için lütfen aranıza Sosyal Mesafe koymayı unutmayın. #EvdeKal" duyurusu yaptı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:30 Kaynak: İHA
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