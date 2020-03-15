Kayserispor'dan taraftarlarına: Daha sağlıklı günlerde hep beraber - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'dan taraftarlarına: Daha sağlıklı günlerde hep beraber - Son Dakika Spor

Kayserispor'dan taraftarlarına: Daha sağlıklı günlerde hep beraber

6 saat önce

HES Kablo Kayserispor, Malatyaspor galibiyeti sonrası, "O zaman dışardan destekliyoruz artık" mesajı yazan taraftar grubuna, "Daha sağlıklı günlerde hep beraber" cevabı verdi.

Kayserispor'dan taraftarlarına: Daha sağlıklı günlerde hep beraber, System.String[]

HES Kablo Kayserispor, Malatyaspor galibiyeti sonrası, "O zaman dışardan destekliyoruz artık" mesajı yazan taraftar grubuna, "Daha sağlıklı günlerde hep beraber" cevabı verdi.

Süper Lig'in 26'ıncı haftasında kendi sahasında BtcTürk Yeni Malatyaspor ile karşılaşan ve mücadeleden 2-1'lik skorla galibiyetle ayrılan sarı-kırmızlılara taraftarları ilginç bir destek verdi. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüse karşı önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadeleyi stadyumda takip edemeyen Kapalı Kale Taraftarlar Derneği, sosyal medyadan, "O zaman dışarıdan destekliyoruz artık" şeklinde paylaşımda bulundu.

Taraftarından yoksun çıktığı mücadelede galip gelen Kayserispor da taraftarlara cevap verdi. Sarı kırmızılıların resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Daha sağlıklı günlerde hep beraber" denildi.


Kayserispor, Malatyaspor, HES, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:05 Kaynak: DHA
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