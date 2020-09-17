Kayserispor'dan taziye mesajı

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, 1967 yılında Sivasspor ile oynanan müsabakada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "17 Eylül 1967'de Sivasspor ile oynadığımız müsabakada çıkan izdiham nedeniyle hayatını kaybeden hem Kayserispor hem Sivasspor taraftarlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulunuldu.17 Eylül 1967 yılında Atatürk Stadyumu'nda Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan 2'nci Lig maçında çıkan olaylarda 43 kişi hayatını kaybetmişti.