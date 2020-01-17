Son Dakika › Spor › Kayserispor'dan toplu imza töreni - Son Dakika Spor
Kayserispor'dan toplu imza töreni
6 saat önce
Kayserispor, sağlık kontrollerinden geçen Enver Cenk Şahin, Muris Mesanovic, Zoran Kvrzic, Gustavo Campanharo, Mario Situm ve Oğuzhan Çapar ile sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:04 Kaynak: İHA
Kayserispor, sağlık kontrollerinden geçen Enver Cenk Şahin, Muris Mesanovic, Zoran Kvrzic, Gustavo Campanharo, Mario Situm ve Oğuzhan Çapar ile sözleşme imzaladı.
Kayserispor, yeni transferleri Enver Cenk Şahin, Muris Mesanovic, Zoran Kvrzic, Gustavo Campanharo, Mario Situm ve Oğuzhan Çapar için kulüp tesislerinde imza töreni düzenledi.
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın da katıldığı törenle yeni transferler, kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. - KAYSERİ
Son Dakika Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut açıkladı: Önceliğimiz Galatasaray MHK'den gündem olan iddialar sonrası açıklama Türkiye Futbol Federasyonu, talimat değişikliğini resmen açıkladı Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı kadrosu belli oldu