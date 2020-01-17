Kayserispor'dan toplu imza töreni - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'dan toplu imza töreni - Son Dakika Spor

Kayserispor'dan toplu imza töreni

6 saat önce

Kayserispor, sağlık kontrollerinden geçen Enver Cenk Şahin, Muris Mesanovic, Zoran Kvrzic, Gustavo Campanharo, Mario Situm ve Oğuzhan Çapar ile sözleşme imzaladı.

Kayserispor'dan toplu imza töreni, System.String[]

Kayserispor, sağlık kontrollerinden geçen Enver Cenk Şahin, Muris Mesanovic, Zoran Kvrzic, Gustavo Campanharo, Mario Situm ve Oğuzhan Çapar ile sözleşme imzaladı.


Kayserispor, yeni transferleri Enver Cenk Şahin, Muris Mesanovic, Zoran Kvrzic, Gustavo Campanharo, Mario Situm ve Oğuzhan Çapar için kulüp tesislerinde imza töreni düzenledi.


Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın da katıldığı törenle yeni transferler, kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. - KAYSERİ

Enver Cenk Şahin, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:04 Kaynak: İHA
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