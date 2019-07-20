Son Dakika Haberleri: Kayserispor'dan transfer açıklaması
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Kayserispor'dan transfer açıklaması

6 dakika önce

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Kolombiyalı futbolcu Jackson Martinez'in transfer edildiği, kalecileri Silviu Lung'un başka bir takıma gittiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Kayserispor'dan transfer açıklaması, System.String[]
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Kolombiyalı futbolcu Jackson Martinez'in transfer edildiği, kalecileri Silviu Lung'un başka bir takıma gittiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.
Bedir, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Son günlerde bazı yayın organları ve sosyal medyada ilgimiz olmayan transfer haberleri çıkmakta. Bilgimiz dışında yapılan Jackson Martinez'in gelmesi, kalecimiz Silviu Lung'un gitmesi gibi asılsız haberler taraftarlarımızın da enerjisini harcamaktadır. Biz ne yaptığını bilen, planlı çalışan, bizim dışımızda gelişebilecek olaylara karşı da tedbiri elden bırakmayan, her gelişmeyi de en kısa sürede büyük taraftarıyla şeffaf bir şekilde paylaşan bir yönetimiz. Dolayısıyla asılsız haberlere itibar edilmemesi, hele hele başarılı kalecimiz Lung'un gönderilmesi söylentisine inanılmaması dileğimizdir. Her türlü sıkıntıya rağmen şahsım ve yönetici arkadaşlarımın gayretleriyle çok güçlü bir takım oluşturmaya çalışmaktayız. Taraftarlarımızdan beklentimiz, satışa çıkan kombinelerimizi rekor sayıda alarak Kayserispor'umuza destek olmalarıdır."
Jackson Martinez, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:44 Kaynak: AA
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