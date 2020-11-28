Kayserispor'dan 'Vefa Paketi' kampanyası

HES Kablo Kayserispor, kulübe maddi destek sağlamak için hazırladığı 'Vefa' paketlerini tanesi 5 bin liradan satışa sundu.

Hes Kablo Kayserispor yönetimi, kulübe maddi katkı sağlanması için 'Vefa Paketi' kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 5 bin liraya satışa sunulan paketlerin her birinde 1 yetişkin, 1 çocuk forması, 3 atkı, 5 maske ve 1 rozet bulunuyor. Konuyla ile sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kayserispor Başkan Danışmanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Var birkaç hayalimiz, diyerek çıktığımız yolda ilk hayalimiz borçsuz bir Kayserispor. Kayseri'ye Kayseriliye borç yakışmaz. Beklentimiz büyük değil. Sadece 1 vefa paketi alarak, şehrinizin takımına nasıl sahip çıktığınızı göstermeniz yeter" dedi.