Kayserispor'dan 'Yalçın Koşukavak' açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Yalçın Koşukavak Kayserispor'da" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Yalçın Koşukavak Kayserispor'da" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Kayserispor'dan Yalçın Koşukavak açıklaması geldi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik Direktör Yalçın Koşukavak Kayserispor'da" haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Yardımcıları, Uğur Kulaksız'a destek için kamuoyunun da bildiği gibi 3 haftadır takımımıza destek vermektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - KAYSERİ

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