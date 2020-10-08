Kayserispor, Daniel Avramovski'nin lisansını dondurdu
08.10.2020 12:49
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Daniel Avramovski'nin lisansını dondurdu.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Daniel Avramovski'nin lisansını dondurdu.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sezon başında Vardar'dan transfer edilen 25 yaşındaki Makedon orta saha oyuncusu Avramovski'nin lisansı askıya alındı.
Avramovski, sakatlığı nedeniyle bu sezon Süper Lig'in ilk 4 haftasında da kadroya alınmamıştı.
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