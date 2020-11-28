Kayserispor'de Fatih Karagümrük hazırlıkları sürüyor

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazartesi sahasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Ligin 10'uncu haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon, yan top ve şut çalıştı. İdman yaklaşık 1.5 saat sürdü.