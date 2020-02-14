Kayserispor Denizli'ye gitti

Hes Kablo Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçı için 22 kişilik futbolcu kafilesi ile Denizli'ye gitti.



Süper Lig'in 22.haftasında Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Hes kablo Kayserispor, hazırlıklarını tamamlayarak Denizli'ye hareket etti. Teknik direktör Robert Prosinecki, maç kadrosuna 22 futbolcu dahil etti.



Uçakla Kayseri'den İstanbul'a oradan da Denizli'ye geçecek olan Sarı Kırmızılı takımın Denizlispor maçı kafilesinde şu isimler yeralıyor: Aksel Aktaş, Artem Kravets, Ben Rienstra, Bernard Mensah, Cristian Sapunaru, Diego Angelo, Dja Djedje, Emre Demir, Emre Taşdemir, Enver Cenk Şahin, Gustavo Campanharo, İsmail Çipe, Mario Situm, Mert Kula, Miguel Lopes, Muris Mesanovic, Oğuzhan Çapar, Ömer Uzun, Pedro Henrique, Silviu Lung, Zoran Kvrizc ve Yasir Subaşı.



Kayserispor'a geldiği günden bu yana çıktığı ligde 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden teknik direktör Robert Prosinecki, siftah yapıp takımını çıkışa geçirmek istiyor. Sarı Kırmızılılar ligin 21.haftası sonrasında 12 puanla 18.sırada yeralıyor. - KAYSERİ