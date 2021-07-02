Kayserispor, Denizlispor'dan ayrılan Recep Niyaz ile anlaştı

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, Yukatel Denizlispor'dan ayrılan Recep Niyaz ile anlaştı.

Hes Kablo Kayserispor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Yukatel Denizlispor'dan ayrılan Recep Niyaz ile anlaşma sağlandı. Genç orta saha, geçen sezon forma giydiği 28 maçta 5 gol atıp, 2 asist yaptı. Futbolcunun gelecek hafta Kayseri'ye gelmesi bekleniyor.