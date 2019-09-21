Kayserispor - Denizlispor (Maç önü)
32 dakika önce
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 17.30'da başlayacak müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 17.30'da başlayacak müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
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Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:50
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