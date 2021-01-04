Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, antrenör Uğur Kulaksız yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ve pas çalışması yapıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Kayserispor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor