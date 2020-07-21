Kayserispor deplasman maçlarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, 2019-2020 sezonunun deplasman maçlarını tamamladı.



Süper Lig'in son haftasına 32 puanla 17.sırada giren Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir mücadelesiyle berabere bu sezon deplasmandaki son maçını oynadı. Sarı-Kırmızılılar bu sezon deplasmanda oynadığı 17 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. Hes Kablo Kayserispor, bu maçlarda 17 gol atarken kalesinde ise 48 gol gördü. Sarı Kırmızılı takımın bu sezon oynadığı 17 deplasman maçı ve sonuçları şöyle:



Ankaragücü 1-1 Kayserispor



Antalyaspor 2-2 Kayserispor



Konyaspor 2-1 Kayserispor



Göztepe 4-0 Kayserispor



Yeni Malatya 4-0 Kayserispor



Gençlerbirliği 2-1 Kayserispor



Beşiktaş 4-1 Kayserispor



Gaziantep 3-0 Kayserispor



Trabzonspor 6-2 Kayserispor



Alanyaspor 5-1 Kayserispor



Galatasaray 4-1 Kayserispor



Denizlispor 0-1 Kayserispor



Kasımpaşa 5-1 Kayserispor



Fenerbahçe 2-1 Kayserispor



Sivasspor 0-2 Kayserispor



Ç. Rizespor 3-2 Kayserispor



M.Başakşehir 1-0 Kayserispor - KAYSERİ