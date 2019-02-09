Kayserispor Deplasmanda Fenerbahçe'yi Yendi

İstikbal Mobilya Kayserispor, deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup etti.

İstikbal Mobilya Kayserispor, deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup etti.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi 21.hafta maçında Fenerbahçe ile İstikbal Mobilya Kayserispor, İstanbul Dereağzı Lefter Küçükandonyanis tesislerinde karşılaştı.



Seyfettin Alper Yılmaz, Erdem Özsoy, Muhammed Yiğit Yılmaz hakem üçlüsünün yönettiği maçta gülen taraf İstikbal Mobilya Kayserispor oldu.



Saat 11.00'de başlayan müsabakaya Onur Can Özdemir, Recep Perişik, Ahmet Emre Çöllü, Latif, Erden Tomarza, Hasan Orhan, Esat Can Yıldırım, Eren Kurt, Yunus Ayata, Semih Emir Erdoğan, Nurettin Korkmaz kadrosu ile çıkan Sarı Kırmızılılar, rakibine 2 gol atarak 3 puan almayı başardı. Haftaya 24 puanla 12.sırada giren sarı kırmızılı takım, ligde 3.sırada bulunan rakibini yendi. İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3 puanı getiren golleri 10. dakikada Latif, 15. dakikada Eren Kurt kaydetti.



İstikbal Mobilya Kayserispor U17 takımı teknik sorumlusu Ferhat Kurnaz, rakipleri karşısında iyi bir futbol oynayıp goller bulup 3 puanı aldıklarını söyledi. Ferhat Kurnaz, "Kayserispor'umuzun geleceğini oluşturmaya çalıştığımız minik futbolcularımızın özverili çalışmaları bizleri memnun ediyor. Saha içerisindeki efendilikleri ve futbol oynama azminin skora da yansıması gurur verici" dedi. - KAYSERİ

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