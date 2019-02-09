Son Dakika Haberleri: Kayserispor Deplasmanda Fenerbahçe'yi Yendi

Kayserispor Deplasmanda Fenerbahçe'yi Yendi

51 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup etti.

Kayserispor Deplasmanda Fenerbahçe'yi Yendi, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi 21.hafta maçında Fenerbahçe ile İstikbal Mobilya Kayserispor, İstanbul Dereağzı Lefter Küçükandonyanis tesislerinde karşılaştı.

Seyfettin Alper Yılmaz, Erdem Özsoy, Muhammed Yiğit Yılmaz hakem üçlüsünün yönettiği maçta gülen taraf İstikbal Mobilya Kayserispor oldu.

Saat 11.00'de başlayan müsabakaya Onur Can Özdemir, Recep Perişik, Ahmet Emre Çöllü, Latif, Erden Tomarza, Hasan Orhan, Esat Can Yıldırım, Eren Kurt, Yunus Ayata, Semih Emir Erdoğan, Nurettin Korkmaz kadrosu ile çıkan Sarı Kırmızılılar, rakibine 2 gol atarak 3 puan almayı başardı. Haftaya 24 puanla 12.sırada giren sarı kırmızılı takım, ligde 3.sırada bulunan rakibini yendi. İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3 puanı getiren golleri 10. dakikada Latif, 15. dakikada Eren Kurt kaydetti.

İstikbal Mobilya Kayserispor U17 takımı teknik sorumlusu Ferhat Kurnaz, rakipleri karşısında iyi bir futbol oynayıp goller bulup 3 puanı aldıklarını söyledi. Ferhat Kurnaz, "Kayserispor'umuzun geleceğini oluşturmaya çalıştığımız minik futbolcularımızın özverili çalışmaları bizleri memnun ediyor. Saha içerisindeki efendilikleri ve futbol oynama azminin skora da yansıması gurur verici" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:02 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayserispor Maçında Kırmızı Kart Gören Roberto Soldado, Özür Diledi Fenerbahçe, Zenit Maçı Hazırlıklarına Başladı

Kayserispor-Fenerbahçe Maçının Hakemi Alper Ulusoy 4 Hafta Dinlendirilecek Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa'dan Karabükspor Maçında Büyük Centilmenlik Örneği
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 16:53:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor Deplasmanda Fenerbahçe'yi Yendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]