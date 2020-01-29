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Kayserispor, Diego Angelo'yu kiraladı
29 dakika önce
Sarı kırmızılar, Antalyaspor'un 33 yaşındaki Brezilyalı stoperi Diego Angelo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sarı kırmızılar, Antalyaspor'un 33 yaşındaki Brezilyalı stoperi Diego Angelo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Angelo devre arası transfer döneminde Kayserispor'un kadrosuna kattığı 9. isim oldu.
Brezilyalı stoper bu sezon Antalyaspor formasıyla 16 maçta forma giyerken, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:34
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