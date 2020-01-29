Kayserispor, Diego Angelo'yu kiraladı

Brezilyalı stoper bu sezon Antalyaspor formasıyla 16 maçta forma giyerken, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti.

Sarı kırmızılar, Antalyaspor 'un 33 yaşındaki Brezilyalı stoperi Diego Angelo 'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

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