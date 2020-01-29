Kayserispor, Diego Angelo'yu kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor, Diego Angelo'yu kiraladı - Son Dakika Spor

Kayserispor, Diego Angelo'yu kiraladı

29 dakika önce

Sarı kırmızılar, Antalyaspor'un 33 yaşındaki Brezilyalı stoperi Diego Angelo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kayserispor, Diego Angelo'yu kiraladı, System.String[]

Sarı kırmızılar, Antalyaspor'un 33 yaşındaki Brezilyalı stoperi Diego Angelo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.


Angelo devre arası transfer döneminde Kayserispor'un kadrosuna kattığı 9. isim oldu.


Brezilyalı stoper bu sezon Antalyaspor formasıyla 16 maçta forma giyerken, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:34 
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