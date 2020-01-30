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Kayserispor, Diego Angelo'yu sezon sonuna kadar kiraladı
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor'da forma giyen Diego Angelo de Oliveira'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:32 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor'da forma giyen Diego Angelo de Oliveira'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine, Kayserispor Kulübü Asbaşkan Mustafa Tokgöz ve başkan yardımcısı Ali Kaynar katıldı.
Brezilyalı stoper törende, sezon sonuna kadar kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
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