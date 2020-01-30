Kayserispor, Diego Angelo'yu sezon sonuna kadar kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor, Diego Angelo'yu sezon sonuna kadar kiraladı - Son Dakika Spor

Kayserispor, Diego Angelo'yu sezon sonuna kadar kiraladı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor'da forma giyen Diego Angelo de Oliveira'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Kayserispor, Diego Angelo'yu sezon sonuna kadar kiraladı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor'da forma giyen Diego Angelo de Oliveira'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine, Kayserispor Kulübü Asbaşkan Mustafa Tokgöz ve başkan yardımcısı Ali Kaynar katıldı.

Brezilyalı stoper törende, sezon sonuna kadar kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Diego Angelo, Antalyaspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Antalyaspor, Arda Turan'ı istiyor
Galatasaray'dan son gün transfer bombası: Alpaslan Öztürk Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Hep birlikte başarıya ulaşacağız Beşiktaşlı taraftarlar, Sergen Yalçın'ın imza töreninde Fikret Orman aleyhine bağırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 19:49:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor, Diego Angelo'yu sezon sonuna kadar kiraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]