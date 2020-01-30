Kayserispor, Diego Angelo'yu sezon sonuna kadar kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor, Diego Angelo'yu sezon sonuna kadar kiraladı - Son Dakika Spor

Kayserispor, Diego Angelo'yu sezon sonuna kadar kiraladı

12 dakika önce

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine, Kayserispor Kulübü Asbaşkan Mustafa Tokgöz ve başkan yardımcısı Ali Kaynar katıldı.

Kayserispor, Diego Angelo'yu sezon sonuna kadar kiraladı, System.String[]

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine, Kayserispor Kulübü Asbaşkan Mustafa Tokgöz ve başkan yardımcısı Ali Kaynar katıldı.


Brezilyalı stoper törende, sezon sonuna kadar kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:39 
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