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Kayserispor, Diego Angelo'yu sezon sonuna kadar kiraladı
12 dakika önce
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine, Kayserispor Kulübü Asbaşkan Mustafa Tokgöz ve başkan yardımcısı Ali Kaynar katıldı.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine, Kayserispor Kulübü Asbaşkan Mustafa Tokgöz ve başkan yardımcısı Ali Kaynar katıldı.
Brezilyalı stoper törende, sezon sonuna kadar kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:39
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