Son Dakika Haberleri: Kayserispor, Disiplin Kurulu'na sevk edilen antrenör Ferhat Kurnaz ile yollarını ayırdı!
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Kayserispor, Disiplin Kurulu'na sevk edilen antrenör Ferhat Kurnaz ile yollarını ayırdı!

37 dakika önce

30 Ağustos 2019 günü Kayseri'de oynanan ve Anthony Chigaemezu Uzodinma'nın attığı 2 golle Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımının Gelişim Ligleri Statüsü Futbolcuların Uygunluğu maddesine aykırı hareket ettiği ortaya çıktı.

Kayserispor, Disiplin Kurulu'na sevk edilen antrenör Ferhat Kurnaz ile yollarını ayırdı!, System.String[]

30 Ağustos 2019 günü Kayseri'de oynanan ve Anthony Chigaemezu Uzodinma'nın attığı 2 golle Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımının Gelişim Ligleri Statüsü Futbolcuların Uygunluğu maddesine aykırı hareket ettiği ortaya çıktı.


Statüye göre, Gelişim Liglerine katılan her bir yaş grubundaki takımın kadrosunda, T.C. vatandaşı amatör veya profesyonel futbolcular ile oturma iznine sahip en fazla 2 yabancı uyruklu amatör futbolcu (her yaş kategorisi için) ilgili kategorilerdeki yaş sınırlamalarına uygun şekilde yer alabilir.


Kayserispor ise, amatör yerine profesyonel futbolcu oynattığı için AFDK'na sevk edildi.


AFDK, "İstikbal Mobilya Kayseri Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor hakkında, 30 Ağustos 2019 tarihinde oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray Spor Toto Gelişim Elit U-19 müsabakasında talimatlara aykırı harekette bulunulması nedeni ile savunma istenmesine karar verildi" açıklaması yaptı.


İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü, geçtiğimiz hafta da Alt yapı Sorumlu Antrenörü Alper Kelkitli'nin görevine son vermişti.


İstikbal Mobilya, Galatasaray, Kayserispor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:35 
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