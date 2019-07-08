Kayserispor, Djedje'yi kadrosuna kattı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, geride kalan sezon MKE Ankaragücü'nde forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Brice Dja Djedje'yi transfer etti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:40 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor
, geride kalan sezon MKE Ankaragücü
'nde forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Brice Dja Djedje'yi transfer etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ön libero mevkisinde görev yapan 29 yaşındaki Djedje ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Djedje, geride kalan sezon İngiltere
'nin Watford takımından MKE Ankaragücü'ne transfer olmuştu.
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