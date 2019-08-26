Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Emmanuel Adebayor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



Süper Lig ekiplerinden İ.M. Kayserispor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonu Başakşehir'de geçiren Emmanuel Adebayor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Sözleşmemizin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ