Kayserispor, Emmanuel Adebayor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
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Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Emmanuel Adebayor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:25 Kaynak: İHA
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Emmanuel Adebayor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden İ.M. Kayserispor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonu Başakşehir'de geçiren Emmanuel Adebayor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Sözleşmemizin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ
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