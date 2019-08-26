Son Dakika Haberleri: Kayserispor, Emmanuel Adebayor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika Spor Haber

Kayserispor, Emmanuel Adebayor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Emmanuel Adebayor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor, Emmanuel Adebayor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Emmanuel Adebayor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


Süper Lig ekiplerinden İ.M. Kayserispor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonu Başakşehir'de geçiren Emmanuel Adebayor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Sözleşmemizin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Emmanuel Adebayor, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Onyekuru, Galatasaray idmanını ziyaret etti!
Beşiktaş-Rizespor mücadelesinin bilet fiyatları belli oldu! TRT, Süper Lig maç özetlerini yayınlayacak mı? Ersin Düzen'den beIN Sports'a tepki Barcelona, Real Betis'ten özür diledi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 22:04:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor, Emmanuel Adebayor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]