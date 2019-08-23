Son Dakika Haberleri: Kayserispor, Emmanuel Adebayor ile prensipte anlaştı
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Kayserispor, Emmanuel Adebayor ile prensipte anlaştı

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, bonservisi elinde bulunan Emmanuel Adebayor ile prensipte anlaşmaya vardı.

Kayserispor, Emmanuel Adebayor ile prensipte anlaştı, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor, bonservisi elinde bulunan Emmanuel Adebayor ile prensipte anlaşmaya vardı.


İM Kayserispor transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı-kırmızılılar, taraftarın da büyük merakla beklediği forvet oyuncusuna sonunda kavuşuyor. Kayseri ekibi, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Emmanuel Adebayor ile büyük ölçüde anlaştı. Pazartesi günü Kayseri'ye gelmesi beklenen Adebayor'un sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Adebayor, geride kalan sezonda turuncu-lacivertli forma ile çıktığı toplam 24 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:47 Kaynak: İHA
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