Kayserispor, Emre Taşdemir ve Cristian Sapunaru'ya imzayı attırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor, Emre Taşdemir ve Cristian Sapunaru'ya imzayı attırdı - Son Dakika Spor

Kayserispor, Emre Taşdemir ve Cristian Sapunaru'ya imzayı attırdı

6 saat önce

HES Kablo Kayserispor'un eski futbolcusu Cristian Sapunaru ve Emre Taşdemir için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi.

Kayserispor, Emre Taşdemir ve Cristian Sapunaru'ya imzayı attırdı, System.String[]

HES Kablo Kayserispor'un eski futbolcusu Cristian Sapunaru ve Emre Taşdemir için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi.

Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Sayın Mustafa Tokgöz ve Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı'nın katılımıyla gerçekleşen törende futbolcular kendilerini Hes Kablo Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Cristian Sapunaru ile 1.5 yıl ve Emre Taşdemir ile sezon sonuna kadar olmak üzere anlaşma sağlandı.

2017 - 2018 sezonu öncesi teknik direktör Marius Sumudica zamanında Hes Kablo Kayserispor'a Romanya 1'inci Lig takımlarından FC Astra Ploieşti'den transfer edilen 35 yaşındaki stoper Cristian Sapunaru, 2019 - 2020 sezonunda Yukatel Denizlispor'a transfer olmuştu. Yeşil - siyahlı formayla 14 lig, 1 de Türkiye Kupası maçı oynayan Sapunaru 6 ay sonra Kayseri'ye döndü.


Emre Taşdemir, Kayserispor, Hes Kablo, Cristian, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:55 Kaynak: DHA
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