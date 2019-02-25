Son Dakika Haberleri: Kayserispor En Az Gol Yiyen Takım

Kayserispor En Az Gol Yiyen Takım

21 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de 9 maçtır yenilmiyorSpor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda kümede kalma mücadelesi veren takımlardan birisi olan İstikbal Mobilya Kayserispor, son 9 maçında yenilgi yüzü görmedi.

Kayserispor En Az Gol Yiyen Takım, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de 9 maçtır yenilmiyor

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda kümede kalma mücadelesi veren takımlardan birisi olan İstikbal Mobilya Kayserispor, son 9 maçında yenilgi yüzü görmedi.

Ligin 15. haftasında teknik direktörlük koltuğuna Hikmet Karaman'ı oturtan sarı kırmızılı kulüp, o günden bugüne oynadığı 9 maçta 5 galibiyet 4 beraberlik elde etti. Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı maçlarda sırtı yere gelmeyen sarı Kırmızılılar, Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile birlikte yenilmezlik serisi 9 olan takımlar arasına girdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor, son 9 haftada ligin en az gol yiyen takımı da oldu. Son 9 maçta kalesinde sadece 4 gol gören sarı Kırmızılılar, lig lideri Başakşehir'in de önünde yeraldı. Son 9 haftada Başakşehir 5 gol, Alanyaspor 6 gol, Galatasaray ise 8 gol yedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un ligde oynadığı son 9 maç ve sonuçları şu şekilde:

Kasımpaşa-Kayserispor: 0-3

Kayserispor-Akhisarspor: 1-0

Erzurumspor-Kayserispor: 1-1

Antalyaspor-Kayserispor: 0-0

Kayserispor- Bursaspor: 1-1

Y.Malatyaspor-Kayserispor: 1-1

Kayserispor- Fenerbahçe: 1-0

Kayserispor-Göztepe: 2-1

Konyaspor-Kayserispor: 0-1 - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:18 Kaynak: İHA

Galatasaray, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'da Younes Belhanda ile Mariano Tartıştı! Lider Medipol Başakşehir, Bursaspor'u Farklı Geçti

Galatasaraylı Donk, Herkes Gole Sevinirken Kılını Bile Kıpırdatmadı Beşiktaş - Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Cüneyt Çakır Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 12:39:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor En Az Gol Yiyen Takım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]