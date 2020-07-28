Kayserispor en kötü averaja sahip

Süper Lige veda eden Hes Kablo Kayserispor, ligin en çok gol yiyen takımı oldu ve en kötü averajla ligi tamamladı.

Süper Lig Cemil Usta sezonunda ligde veda eden takımlar arasında olan Hes Kablo Kayserispor, ligin en çok gol yiyen takımı oldu. Oynadığı 34 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet alan Hes Kablo Kayserispor, rakip filelere 40 gol atarken kalesinde ise 72 gol gördü.

32 puan toplayarak 18.sırada kalan Sarı-Kırmızılılar -32 averaj ile ligin en kötü averajına sahip takım oldu. Ligin her iki yarısında aldığı farklı sonuçlar ile dikkat çeken Hes Kablo Kayserispor, ligin en çok yiyen takım olarak ilk sırada yer alırken en az gol atan 6. takım oldu. - KAYSERİ