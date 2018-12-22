Kayserispor, Erzurumspor Maçına Hazır
2 saat önce
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı maçın son antrenmanını Erzurum'da gerçekleştirdi.
Kayserispor
, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile deplasmanda yapacağı maçın son antrenmanını Erzurum'da gerçekleştirdi.
Karşılaşma için iki gün önce Erzurum'a gelen Kayserispor, son antrenmanını Palandöken
ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptı.
Teknik direktör Hikmet Karaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma hareketleri ile başladı.
Futbolcuların taktiksel ağırlıklı şut çalışması ile tamamladığı antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir ile bazı yöneticiler de antrenmanı takip etti.
Sarı-kırmızılı takım bu antrenmanla çalışmalarını tamamlayarak, yarın Kazım Karabekir
Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı beklemeye başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:35 Kaynak: AA
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