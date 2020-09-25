Kayserispor, Erzurumspor maçına hazır

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda istasyon, pas ve şut çalışması yapıldı.
Hes Kablo Kayserispor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor yarın Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda 13.30 karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:59 - Kaynak: AA
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