Kayserispor, Erzurumspor maçına hazır

Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında B.B Erzurumspor'u konuk edecek Hes Kablo Kayserispor , maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirilen ter antrenmanı 1.5 saate yakın sürdü.

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