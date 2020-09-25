Kayserispor, Erzurumspor maçına hazır

Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında B.B Erzurumspor'u konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirilen ter antrenmanı 1.5 saate yakın sürdü.
Hes Kablo Kayserispor'un B.B Erzurumspor'u konuk edeceği karşılaşma yarın saat 13: 30'da başlayacak. Mücadelede Tugay Kaan Numaoğlu düdük çalacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 17:24 - Kaynak: DHA
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