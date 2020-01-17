Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir: "Berna hanıma destek verelim" - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir: 'Berna hanıma destek verelim' - Son Dakika Spor

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir: "Berna hanıma destek verelim"

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir, mevcut başkana destek çağrısında bulundu.

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir:

Hes Kablo Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir, mevcut başkana destek çağrısında bulundu.


Kayserispor'da görev yaptığı 3 sezon boyunca takımı başarıya götürebilmek adına mücadele sarfeden ve geçtiğimiz aylarda görevi devreden eski başkan Erol Bedir, sarı kırmızılı takımın geleceği adına kenetlenilmesi gerektiğini söyledi. Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir, "Berna hanım Kayserispor'u başarıya taşıyabilmek adına elinden geleni yaparken herkesin destek vermesi gerekiyor. Berna hanımı yalnız başına bırakmamak gerekir. Bulunduğu görevin ne denli stresli ve sıkıntılı bir görev olduğunu gayet iyi bilen birisiyim. 3 sene boyunca sıkıntılara göğüs germek adına elimizden geleni yaptık. Görev bayrağı Berna hanımda. Berna hanımın ve Kayserispor'un başarılı olabilmesi için hepimizin destek olması gerekiyor. Bu vesile ile camiamıza destek olmaya davet ediyorum. Berna hanıma da sıkıntılı günlerde Kayserispor gerçeğinin altına elini koyduğu için tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:51 Kaynak: İHA
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