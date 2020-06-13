Kayserispor eski futbolcularından Mustafa Dil: "Becerisizlik mağlubiyet getirdi" - Son Dakika

Kayserispor eski futbolcularından Mustafa Dil: "Becerisizlik mağlubiyet getirdi"

Hes Kablo Kayserispor eski futbolcularından Mustafa Dil, Fenerbahçe mağlubiyetini becerisizlik olarak değerlendirdi.

Kayserispor eski futbolcularından Mustafa Dil:

Hes Kablo Kayserispor eski futbolcularından Mustafa Dil, Fenerbahçe mağlubiyetini becerisizlik olarak değerlendirdi.


Hes Kablo Kayserispor'un eski futbolcularından Mustafa Dil, dün İstanbul'da Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan ve 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona eren müsabakayı değerlendirdi. Mustafa Dil, son 5 dakikaya önde giren Kayserispor'un 2 dakikada 2 gol yiyerek mağlup olması ile ilgili olarak, "Kayserispor muhakkak kazanması gereken bir maç oynadı ve kazanıyordu da. Ancak son dakikalardaki becerisizlik, motivasyon eksikliği ve inançsızlık buna mani oldu" dedi. Mustafa Dil, 3 gollü maç ile ilgili olarak da, "İki takımın da temkinli oynadığı maçta virüsün korkutucu etkisi futbolcuların üzerinde vardı. Ev sahibi ekibin 10 kişi kalması Kayserispor için avantaj oldu. İlk yarıda genel olarak Kayserispor iyi oynadı. Puan veya puanlara daha çok ihtiyacı olan Kayserispor ikinci yarıda golü buldu. Farkı açacak phozisyonları da buldu ama forvetler beceriksizdi, şanssızdı. Sonrasında futbolun görünmeyen kuralı devreye girdi. Atamayana atarlar kuralı işledi. Fenerbahçe 2 dakikada 2 gol bularak 3 puanı hanesine yazdırdı. Kayserispor ise şanssızlığın, becerisizliğin faturasını yenilerek ödedi. Bir çuval inciri berbat ettiler" yorumu yaptı.


1980-1981 sezonunda Galatasaray'dan Kayserispor'a transfer olan ve uzun yıllar sarı kırmızılı formayı giyen 60 yaşındaki eski futbolcu Mustafa Dil, son olarak Vanspor forması giymişti. - KAYSERİ

Kayserispor, Fenerbahçe, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 05:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor eski futbolcularından Mustafa Dil: 'Becerisizlik mağlubiyet getirdi' - Son Dakika Spor
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