Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt Açıklaması - Son Dakika Spor

Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt Açıklaması

7 saat önce

Hes Kablo Kayserispor'un eski futbolcusu Levent Kurt, sarı kırmızılı takıma olan sevgisinin sorgulanmasına tepki gösterdi.

Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt Açıklaması, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'un eski futbolcusu Levent Kurt, sarı kırmızılı takıma olan sevgisinin sorgulanmasına tepki gösterdi. Levent Kurt, "Kayserispor sevgimi kimse sorgulayamaz" dedi.


Fenerbahçe'den Kayserispor'a gelen ve oynadığı futbol kadar attığı goller ile de sarı kırmızılı taraftarın gönlünde yer eden Levent Kurt, Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan ötürü eleştirilmesine tepki gösterdi.


Sosyal paylaşım platformundaki hesabından açıklama yapan Levent Kurt, "Ben Kayserispor'a hizmet etmiş oyunculardan biriyim. Oynadığı yıllarda taraftarımızla aramızda müthiş bir gönül bağım oluştu. Buna dayanarak Kayserispor'un galibiyetinde sizlerle seviniyorum, mağlubiyetinde sizlerle üzülüyorum. Gördüğüm bana göre yanlışları da eleştiriyorum. Bu eleştirilerden rahatsız olanlar fırsat kollayıp Fenerbahçe-Galatasaray maçına yaptığım yoruma tepki gösterdi. Ben, Kayserispor'a Fenerbahçe'den kiralık geldim. Bu takımı şampiyon yaptık. Ben Fenerbahçe'nin de Kayserispor'un da ekmeğini yedim. Lütfen benim Kayserispor'a sevgimi kimse sorgulamasın" dedi.


Levent Kurt, Kayserispor yöneticilerine de tepki göstererek "Benim Kayserispor'dan bir çıkarım yok. Ben menajer değilim. Kulüpten maaş almıyorum. Bazıları, eleştiri yaptığım kişilerden maaş alıp tetikçilik yapmasın, benim gibi karşılıksız sevsin. Ben işimi gücümü bırakıp Kayserispor'un zor zamanında yanında olmak için maçına geldim. Taraftarımızla kucaklaştım. Beni kulüp davet etmedi. Onlar davet edeceği yabancıları bilir. Ben ve bu takıma hizmet etmiş büyüklerimizi küçüklerimizi davet etmezler. Türk ismi taşıyoruz. Kayserispor benim sevdam" cümleleri kurdu. - KAYSERİ

Kayserispor, Fenerbahçe, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:44 Kaynak: İHA
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