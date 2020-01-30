Kayserispor eski yöneticisi Akarsu'nun acı günü - Son Dakika

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Kayserispor eski yöneticisi Akarsu'nun acı günü
6 saat önce
Hes Kablo Kayserispor'un eski yöneticilerinden Şahin Akarsu'nun ağabeyi Mehmet Ali Akarsu 68 yaşında vefat etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:30 Kaynak: İHA
Hes Kablo Kayserispor'un eski yöneticilerinden Şahin Akarsu'nun ağabeyi Mehmet Ali Akarsu 68 yaşında vefat etti.
Akarsu'nun cenaze namazı Hulusi Akar Cami'nde öğle namazını müteakip kılındı. Kılınan namazın ardından Akarsu'nun cenazesi, Asri Mezarlıkta defnedildi. Cenaze namazına Akarsu'nun ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
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