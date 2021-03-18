Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

18.03.2021 16:17
Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerdeki antrenman, teknik sorumlu Uğur Kulaksız yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Kayserispor ile Fatih Karagümrük arasında yarın saat 16.00'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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