Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerdeki antrenman, teknik sorumlu Uğur Kulaksız yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.
Kayserispor ile Fatih Karagümrük arasında yarın saat 16.00'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Kaynak: AA
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