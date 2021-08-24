Kayserispor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı resmen kadrosuna kattı

Mame Thiam'ın Fenerbahçe macerası 1 yıl sürdü. 28 yaşındaki forvet oyuncusu, Süper Lig ekibi Kayserispor'a transfer oldu. Thiam, Kayserispor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'den, "2020-2021 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyen Mame Baba Thiam Yukatel Kayserispor'a transfer olmuştur" açıklaması yapıldı.
Kayserispor, bu transfer için Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
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