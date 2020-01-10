Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı - Son Dakika Spor

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı.

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı.


Ziraat Türkiye Kupasında 14 Ocak Salı günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe maçı biletleri bugün Passolig tarafından satışa çıktı.


Karşılaşmanın bilet fiyatları aşağıdaki gibidir.


Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TL


Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar - 50 TL


Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar - 80 TL


Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar - 60 TL


Batı Alt Tribün Tüm Bloklar - 120 TL


Batı Üst Tribün Tüm Bloklar - 60 TL


Misafir Tribün - 65 TL - KAYSERİ

Kayserispor, Fenerbahçe, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:31 Kaynak: İHA
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