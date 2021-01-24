Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve koşu hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasıyla sona erdi.
Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Kaynak: AA
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