Son Dakika › Spor › Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazır - Son Dakika Spor
Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazır
6 saat önce
Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:56 Kaynak: AA
Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde Antalya'daki otelin sahasında gerçekleştirilen antrenmana oyuncular koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, pas, top kapma ve dar alanda çift kale maçın ardından sona erdi.
İki takım arasında Kayseri'de oynanan kupada son 16 turunun ilk maçı 0-0 tamamlanmıştı.
Son Dakika Aziz Yıldırım'ın 'tehdit' davası karar için ertelendi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Fenerbahçe Lampard açıkladı! Fenerbahçe'de Victor Moses, takımdan ayrılıyor Victor Moses, Inter ile el sıkıştı